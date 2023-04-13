Генштаб ВСУ показал тренировки на Leopard 2 в Польше
- 13.04.2023, 17:39
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Украинские бойцы осваивают западную технику.
Украинские военные продолжают овладевать управлением танками Leopard 2. Также во время учений они учатся как правильно строить танковые препятствия и как их прорывать.
Об этом пишет Генштаб ВСУ.
«Сводная группа инструкторов из Вооруженных Сил Королевства Норвегии Forsvaret в составе норвежской миссии по обучению украинских военных в Республике Польша обучают военнослужащих Вооруженных Сил Украины управлять танками Leopard 2, строить танковые препятствия и как их прорывать», - пишет пресс-служба Генштаба.
Подполковник Палле Идстебо из Норвежской академии обороны отметил способность наших воинов быстро изучать новый материал.
«Украинцы неплохо зарекомендовали себя в изучении нового западного материала. Его легче использовать, поскольку он разработан с учетом эксплуатации», - пояснил Идстебо.