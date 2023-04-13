Зеленский сделал день уничтожения «Москвы» профессиональным праздником украинских производителей оружия

Зеленский сделал день уничтожения «Москвы» профессиональным праздником украинских производителей оружия2
- 13.04.2023, 18:47
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Подбившая «Москву» противокорабельная ракета «Нептун» разработана в киевском конструкторском бюро «Луч».
13 апреля будет в Украине Днем работников оборонно-промышленного комплекса. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщил он в Telegram.
Год назад в этот день украинские защитники уничтожили российский флагман «Москва» противокорабельной ракетой «Нептун» отечественного производства. По данным Defense Express, она была разработана в киевском конструкторском бюро «Луч» в 2010–2020 годах.
«13 апреля 2022 года украинская ракета помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Благодаря нашему «Нептуну» вражеский флагман отправился именно туда, где ему и место, как и всем другим российским военным кораблям. Именно поэтому 13 апреля будет ежегодно отмечаться как профессиональный день всех работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины», – написал Зеленский.
Он поздравил сотрудников отрасли и отметил их вклад в будущую победу Украины над Россией.
«Благодарю вас за то, что ваша работа добавляет всей Украине времени и возможностей, побед и безопасности!» – говорится в сообщении президента.