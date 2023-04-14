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Во Львове подожгли греко-католическую церковь Рождества Пресвятой Богородицы

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  • 14.04.2023, 10:35
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Во Львове подожгли греко-католическую церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Возле нее Папа Иоанн Павел II общался с молодежью во время исторического визита в город.

Во Львове подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви. Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«В Страстную пятницу получаем новости о поджоге церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ в Сыхове. Храм, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с нашей молодежью. Это мог совершить только лютый враг нашего народа», - отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что все виновные обязательно будут найдены и они будут привлечены к ответственности.

«Спасибо спасателям, которые сработали оперативно, и не дали достичь трагических последствий для святыни», - написал Козицкий.

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