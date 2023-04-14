Минобороны подтвердило появление в Беларуси стратегического ядерного оружия 12 14.04.2023, 14:33

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Лукашисты готовят площадки для его размещения.

В случае необходимости в Беларуси появится стратегическое ядерное оружие. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин 14 апреля на полигоне в Брестской области, передает пресс-служба Минобороны.

— У нас подготовлена техника — это самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы. У нас подготовлены летчики. Мы получили современнейший комплекс «Искандер», который может применять ракеты с ядерными боеголовками, — напомнил Виктор Хренин.

Он добавил, что на следующей неделе завершается подготовка белорусского подразделения, которое вернется с учебы в России.

— Если нужно — у нас будет и стратегическое ядерное оружие, — обратил внимание глава оборонного ведомства.

Виктор Хренин заверил, что Беларусь уже занимается подготовкой существующих у нас площадок для стратегического оружия.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, о чем «давно просил» Александр Лукашенко. По словам президента России, строительство специального хранилища для этих вооружений закончится к 1 июля 2023 года.

В своем «послании белорусскому народу» 31 марта Лукашенко заявил, что в случае необходимости Путин может ввести в Беларусь и стратегическое ядерное оружие.

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