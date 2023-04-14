Украинский генерал рассказал о неудаче, ставшей позором для Путина 14.04.2023, 14:44

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«Сармат» подвел главу Кремля.

Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, и это - элемент холодной войны с Западом. Об этом в интервью «Обозревателю» заявил генерал армии Николай Маломуж.

Кроме того, эти испытания связаны с желанием Кремля реабилитироваться после неудач со стратегическим ракетным комплексом «Сармат».

Ранее, продолжил генерал, Россия проводила моделирование пусков, а сейчас были уже реальные ракеты, «запущенные в Казахстане». Также он обратил внимание на то, что подобные учения и пуски проводят параллельно и США. Он назвал это «форматом холодной войны с демонстрацией на практике возможностей сил и средств».

Кроме того, Маломуж оценивает как минимальный риск применения Россией межконтинентальных баллистических ракет. Ведь Путин уже увидел позицию мира по этому вопросу.

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