Ябатька Лейтенанта Шмидта 7 14.04.2023, 21:17

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Сергей Заславский

Многократно судимый рецидивист выдал себя за ветерана спецназа и дорос до министерского уровня.

Публикуя позавчера информацию о задержании «за политику» заместителя Дмитрия Павличенко Сергея Заславского, «Наша Ніва» не знала, какой клубок раскрутится — с вашей, читатели, помощью. Рецидивист Сергей Автухович ранее совершал преступления, представляясь сотрудником милиции и внутренних войск. Но активная позиция «за Лукашенко» открыла ему двери министерских и генеральских кабинетов. Эволюция из «никого» в звезду лукашистских СМИ заняла у него три месяца.

На днях мы сообщили о повороте судьбы Сергея Заславского — заместителя Дмитрия Павличенко в ассоциации ветеранов спецназа, создателя движения «За сильную Беларусь», эталонного ябатьки, неожиданно оказавшегося на Окрестина «за политику».

До своего ареста Заславский гастролировал по военным частям и отделам милиции с мастер-классами для силовиков и курсантов, и по школам с «патриотическими» лекциями для детей.

Каждое его движение подробно освещалось в государственных медиа: СТВ, «Минск-Новости», «Ваяр» и т.д.

Он провожал призывников в армию, жал руки милицейским генералам и лукашенковским министрам, обнимался с Балабой.

С 2020 года Заславский собрал целый иконостас благодарностей и грамот от силовых структур Беларуси. Он проводил семинары для работников МВД и Минобороны по всей стране.

Герой публикации с руководителем минского ОМОН Дмитрием Балабой и грамотой от этой организации

Герой публикации с руководителем минского ОМОН Дмитрием Балабой и грамотой от этой организации

Представляясь милиционером, обворовывал киоски

«Наша Ніва» с помощью «Байпола» выяснила, что в реальности под псевдонимом Сергей Заславский скрывается рецидивист Сергей Автухович.

В анамнезе этого персонажа под 20 уголовных преступлений, из которых 15 разбоев.

«Автухович С.С. в кафе «Таверна» по проспекту Газеты «Правда» в состоянии алкогольного опьянения с применением медицинского препарата «Азалептин» довел [потерпевшего] до состояния комы, после чего, воспользовавшись его бессознательным состоянием, 12.04.2010 около 20:00, находясь по адресу […] завладел автомобилем Ситроен С5, принадлежавший [потерпевшему], нанес ущерб на 33 000 000 рублей», — пример выписки из уголовной биографии Заславского-Автуховича, которой с нами поделился «Байпол».

Этот человек отбирал у других деньги прямо на остановках, залезал в чужие квартиры. Однажды он даже умудрился «путем обмана» отобрать у потерпевшего Д. деньги прямо в помещении Фрунзенского РУВД Минска.

Вот еще: «Автухович С.С. с июля 2005 по 09.03.2006, представляясь работником правоохранительных и др. органов и не являясь таковым, самовольно, используя власть ответственных лиц, попадал в помещения коммерческих киосков и совершал действия, предусмотренные ст. 206 ч. 2 (кража), 205 ч. 2 (грабеж с применением насилия), 209 ч. 2 (мошенничество) УК РБ в отношении граждан К., Л., Д., и др.».

Ниже, для сравнения, фото Сергея Автуховича из базы «Паспорт».

По большей части своих преступлений тюремного наказания не понес в связи с тем, что суд освободил его от уголовной ответственности с «применением принудительных мер безопасности и лечения в психиатрической клинике с усиленным наблюдением».

Ни в армии, ни в органах внутренних дел Сергей Автухович никогда не служил. Он за свою жизнь работал много где: от комбината хлебопродуктов до завода «Бульбаш», но только не в органах.

Майорские погоны, а также значки на его кителе о «самоотверженной службе», окончании Академии МВД и службе в в/ч 3214 может и настоящие, но Автуховичу не принадлежат.

Это выглядит абсолютно фантастической историей — опасный рецидивист, надев форму майора внутренних войск, годами учил жизни курсантов и белорусских детей, прикрываясь лозунгом «За Батьку!». Активничал в ЛДПБ и собирался в депутаты, а руководители милиции, идеологи и все остальные не замечали, кто перед ними.

Мы проследили историю этого человека, чтобы понять, как лукашенковская система до такого дошла.

Появление «ябатьки Лейтенанта Шмидта»

Публичную карьеру Сергея Автуховича проще всего отследить через сайт государственного агентства БелТА — там псевдоспецназовец упоминается аж 14 раз.

Первый раз государственное агентство написало об Автуховиче 4 сентября 2020-го. Речь в публикации о том, что Автухович вместе с атлетом Вячеславом Хоронеко готовятся «ставить мировые рекорды» на пропагандистском мероприятии 12 сентября.

Соответственно, следующая публикация уже 12-го — рекорды «установлены».

Со спортивной точки зрения то, что в публикации называется «мировым рекордом» Автуховича, таким не является.

Дисциплины на количество отжиманий на кулаках за 45 секунд (!) просто не существует. Количеством отжиманий атлеты меряются иначе и рекорды на соревнованиях начинаются от тысячи повторений за наименьшее количество времени и заканчиваются десятками тысяч повторений за определенное время, например, за часы или сутки.

А то, за что хвалили Автуховича-Заславского — пропагандистская манипуляция.

После своего первого «рекорда» Автухович-Заславский перестал стесняться. На БелТА его начали представлять уже как трехкратного рекордсмена мира и Книги рекордов Гиннесса (!), устанавливающего новые «рекорды». Естественно, перебивая при этом только свои собственные.

Рекордсменом Книги рекордов Гиннесса он также никогда не был — на официальном сайте организации ни Автухович, ни его альтер-эго не упоминаются.

В большинстве публикаций на БелТА он появляется вместе с Вячеславом Хоронеко, который также в какой-то момент, на спортивной пенсии, начал ставить «рекорды» в настолько экзотических дисциплинах, в которых конкуренции просто нет.

Как Автухович-Заславский записался в ябатьки

На фоне внимания журналистов Автухович основал «патриотически-спортивное движение «За сильную Беларусь». Опереться ему было на что — на публикации официального лукашенковского ресурса, которые, вероятно, с его собственных слов и сделали из никому ранее неизвестного человека спортивную фигуру.

Видимо, была и другая причина. От наших собеседников мы знаем, что Автухович — близкий знакомый Сергея Матвиенко, который ранее был заместителем Дмитрия Павличенко в Ассоциации ветеранов спецназа «Честь». В июле 2021 года Матвиенко вышел из «Чести», Павличенко сопроводил это комментарием за своей подписью на сайте ассоциации.

Забавный момент, что, по информации из системы «Паспорт», Матвиенко сам не имеет никакого отношения к силовым структурам — его максимум это работа охранником в «Идея Банке». Но как-то он умудрялся быть не только членом ассоциации ветеранов, но и заместителем Павличенко.

Он же, как можно предположить, привлек в организацию и Автуховича, который также стал заместителем у Павличенко. А там все пошло совсем просто — после 2020-го таким людям стало страшно отказывать.

И вот тут уже «известный в стране силовик» совсем теряет стыд и начинает гастроли по стране с нескромной в своей искусственности биографией. Путь до уважаемого в системе человека занимает у него три месяца.

(если считать от момента первой публикации на БелТА до идеологической лекции перед силовиками).

Посмотрите видео из Лиды о семинаре, который Автухович провел для сотрудников РОВД и Департамента охраны в декабре 2020-го.

На видео начальник Лидского РОВД Дмитрий Уляшко, приведший на встречу 50 своих сотрудников, делает реверансы в сторону «Сергея Сергеевича», который «серьезный мотиватор», и рассказывает, насколько такие встречи нужны «в рамках идеологической подготовки личного состава».

В конце семинара «майору» Автуховичу выдали грамоту от Лидского РОВД за вклад в идеологическую работу с личным составом. Напомним, что это в Лиде был арестован политзаключенный Витольд Ашурок, тайна гибели которого в шкловской колонии до сих пор не расследована.

Бенефисы в школах и в минском ОМОНе

Тем временем, государственные СМИ продолжали создавать идеологически правильному «рекордсмену-силовику» легенду.

«Еще один известный в нашей стране силовик Сергей Заславский установил рекорд Гиннесса по отжиманию на параллельных брусьях с дополнительным весом в 26 килограммов», — рассказывает диктор СТВ в конце 2020-го.

«Минчанина пригласили в Лондон установить новое достижение для Книги рекордов Гиннеса», — пишут «Минск-Новости» в марте 2021-го, присоединяя фото Автуховича с дипломом, написанным по-английски с катастрофическими ошибками.

Но проверять информацию — не в их традиции.

Далее идут эфиры на ТНТ, вступление в Либерально-демократическую партию Гайдукевича, бенефисы в школах и в минском ОМОНе.

Будто строчками из Ильфа и Петрова звучат опубликованные в репортаже «Минск-Новостей» слова минского координатора Либерально-демократиной партии о визите Автуховича-Заславского в столичную школу №1.

«В концовке микрофон взял С. Разживайкин.

— Перед вами выступили люди, которые реализовали себя. Стремитесь к результату, все получится!», — цитируют пропагандисты С. Разживайкина.

Приглашал Автуховича на мероприятия со школьниками и заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. Часто они появлялись на мероприятиях вместе.

Цуран же принимал бывшего уголовника с «рабочим визитом» в своем кабинете. Цуран — первый относительно высокий чиновник, принявший у себя Автуховича. Ну, после министра спорта Сергея Ковальчука, встречу которого с Автуховичем еще можно объяснить стремлением министра знать всех новых деятелей в своей сфере.

После «легитимизации» у Цурана Автухович с кем только не встречался.

С ним обнимался глава Минского ОМОН и подводил к нему своих кадров, его принимали в своих кабинетах министры сельского хозяйства и медицины.

Его приглашали на встречи с курсантами в Военную академию и выписывали грамоты от Минобороны.

С Автуховичем здоровался за руку заместитель министра внутренних дел Дмитрий Корзюк и вручал ему благодарность. Загадка, как Министерство внутренних дел не провело элементарной проверки, с кем имеет дело.

Автухович проводит семинар для минских омоновцев.

«Какие правоохранители, такие и их проповедники», — сказал нам на ситуацию один из заслуженных работников МВД, уволившийся после 2020-го.

В условиях политических репрессий на поверхность как в СМИ, так и идеологическом аппарате всплыли настоящие отбросы общества: им отдали прайм-тайм телеканалов, они держат общество в страхе своими доносами, их возят к студентам и в школы. Главное — чтобы прославляли Лукашенко и оправдывали государственную политику. Возражать любому из таких ябатек, отказывать в выполнении их порой людоедских требований надо иметь нешуточное мужество. Ложь и страх пронизали государство снизу доверху.

Показательно, как легко многократно судимый Заславский-Автухович не просто попал в организацию ветеранов спецназа во главе с Павличенко, но и стал заместителем ее руководителя.

Напомним, что «Честь» — это структура, участники которой помогали в разгоне демонстрантов в 2020 году. А Дмитрий Павличенко — бывший командир войсковой части 3214, которого подозревают в исполнении политических убийств конца 1990-х и начала 2000-х.

«Никаких десятков тысяч друзей в ней нет, — рассказал «Нашай Ніве» офицер МВД, знакомый с ситуацией в «Чести». — А создана она была Павличенко прежде всего для того, чтобы решать свои личные вопросы на фоне хронического безденежья.

Он рассылал десятки писем в коммерческие организации с просьбой помочь «ветеранам спецназа». Учитывая важность внутренних войск в системе и громкого названия, людям трудно было отрицать.

А куда шли эти деньги и как Павличенко ими распоряжался — думаю, на эти вопросы ответит следствие, когда в страну вернется законность.

Как не секрет и то, что удостоверения ассоциации продавались, и были случаи, когда случайные люди клали удостоверение под стекло машины в надежде избежать проблем с ГАИ», — сказал офицер МВД.

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