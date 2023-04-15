Танковая дуэль под Авдеевкой: украинцы обратили россиян в бегство

Танковая дуэль под Авдеевкой: украинцы обратили россиян в бегство1
- 15.04.2023, 9:58
- 6,718
Танкисты ВСУ попали во вражескую бронемашину и заставили оккупантов спасаться.
Украинский танковый экипаж вышел победителем в поединке с противником на одном из самых горячих участков фронта на Донбассе – на Авдеевском направлении. В районе села Водяное бойцы одного из механизированных подразделений ВСУ подвели вражеский танк и заставили россиян отойти с огневой позиции.
Яркое видео танковой дуэли под Авдеевкой Донецкой области обнародовал 14 апреля мониторинговый проект DeepState.
«Кадры танковой дуэли по ВОП (огневой опорный пункт – ред.) у Водяного. Наш танк не только попал во вражеский, но и заставил россиян спасаться бегством», – говорится в сообщении.