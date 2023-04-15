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Танковая дуэль под Авдеевкой: украинцы обратили россиян в бегство

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  • 15.04.2023, 9:58
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Танковая дуэль под Авдеевкой: украинцы обратили россиян в бегство

Танкисты ВСУ попали во вражескую бронемашину и заставили оккупантов спасаться.

Украинский танковый экипаж вышел победителем в поединке с противником на одном из самых горячих участков фронта на Донбассе – на Авдеевском направлении. В районе села Водяное бойцы одного из механизированных подразделений ВСУ подвели вражеский танк и заставили россиян отойти с огневой позиции.

Яркое видео танковой дуэли под Авдеевкой Донецкой области обнародовал 14 апреля мониторинговый проект DeepState.

«Кадры танковой дуэли по ВОП (огневой опорный пункт – ред.) у Водяного. Наш танк не только попал во вражеский, но и заставил россиян спасаться бегством», – говорится в сообщении.

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