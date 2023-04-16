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В Витебской области заметили «дрейфующий» по болоту остров

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  • 16.04.2023, 19:05
  • 2,766
В Витебской области заметили «дрейфующий» по болоту остров

Видеофакт.

На болотном массиве Ельня, находящемся в одноименном заказнике в Витебской области, сняли на видео необычное явление: по воде плыл «остров» с растущими на нем взрослыми деревьями. Ролик опубликовало в своем телеграм-канале «Еврорадио».

«Калі вада крыху сыйдзе, гэты і іншыя астравы, якія цяпер дрэйфуюць па балоце, „сядзе на мель“ і спыніцца», — говорится в комментарии под видео.

Болотный массив Ельня — один из крупнейших в Беларуси и Европе комплексов верховых и переходных болот с многочисленными озерами. Его площадь составляет около 25 тысяч гектаров. Ранее на этом месте располагалось крупное озеро, впоследствии подвергшееся заторфованию. Ельня популярна у туристов — по территории заказника проходит экотропа протяженностью 1,5 км.

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