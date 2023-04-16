Военный эксперт рассказал, чем Украина будет топить российский флот 16.04.2023, 20:45

3,696

фото: А.Бричевский

У ВСУ есть несколько вариантов.

Год назад пошла ко дну гордость российского флота – ракетный крейсер «Москва». Это именно тот корабль, который всем известной фразой «послали» украинские военные. «Русский военный корабль» был потоплен в ночь с 13 на 14 апреля после того, как по нему выпустили две противокорабельные ракеты «Нептун». Как этот случай повлиял на ход войны, какие «сюрпризы» готовит Украина остальным вражеским кораблям и чем могут нанести удары по Черноморскому флоту в будущем - в эфире Апостроф TV размышлял эксперт по вооружениям, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Если брать исторический аспект, то со времен русско-японской войны 1905 года рф не теряла флагманы. Она не теряла флагман даже во время Первой мировой войны или Второй мировой войны. Это исторический момент, когда одна страна получает огромную оплеуху от другой страны, у которой вообще нет флота. Давайте будем объективными, потому что если мы будем сравнивать непосредственно российские военно-морские силы и то, что Украина имела условно на 2021 год, это будут несравнимые вещи. Потерять флагман в такой войне – это уже войдет в историю как посмешище. Ситуация для рф даже хуже чем в войне с Японией в 1905 году.

Второй аспект. Украина себя этим вписала в историю, потому что во-первых, впервые уничтожила флагман флота в виде ракетного крейсера. Вообще впервые уничтожен ракетный крейсер. Уничтожен ракетный крейсер с помощью противокорабельной ракеты с участием беспилотника, отвлекавшего от себя радиолокационные комплексы и наводившего непосредственно противокорабельный комплекс. Все это тоже произошло впервые, то есть по каждому этому этапу Украина также вошла в историю.

В стратегическом аспекте здесь понятно. Этот корабль играл две важные роли. Первое – это командный пункт, потому что ракетный крейсер «Москва» просто был создан для того, чтобы быть одним из центральных объектов любой корабельной группировки. Он был оснащен мощным радиолокационным комплексом, и банально было место для того, чтобы собраться руководству. Его уничтожение, во-первых, повлияло на все течение войны, безусловно, на действия на юге страны. Во-вторых, это корабль, игравший роль противовоздушной обороны, он закрывал для действий украинской авиации значительную часть акватории Черного моря.

Надо упомянуть, как о «Нептуне» говорили до уничтожения крейсера «Москва». Не успели доделать, его нет, он стрелял, но ничего не вышло. Такие разговоры и усыпили внимание врага. Он не оценивал реальную опасность. Действительно, были разговоры, что в Украине нет «Нептунов», опытные образцы и все, нет серийного производства. Нет, было. На самом деле «Нептун» просто ждал своего времени. Здесь важно вспомнить слова министра обороны Алексея Резникова, что ВСУ готовят «сюрприз» для Черноморского флота РФ, но он ждет своего времени. Дело в том, что действительно «Нептун» ждет своего времени, как и любое другое оружие.

Надо понимать, что россияне тоже слышат, что говорит министр обороны Украины, понимают реальные угрозы и прилагают усилия. Поэтому даже обсуждение, что это может быть, никоим образом не повлияет на то, что РФ в любом случае будет прилагать какие-то усилия по безопасности. Даже в том случае, когда слова министра обороны Украины – это специальная дезинформация, чтобы враг думал, а что там будет.

Если так брать, то анонс сделан. Что это может быть? Во-первых, это может быть воздушный «Нептун». Дело в том, что сейчас дальность ракеты прекрасно известна противнику. Речь идет о том, что из потенциальных пусковых районов мы не достаем «Нептуном» до бухты в оккупированном Севастополе. Поэтому рашисты и запускают ракеты «Калибр» прямо с рейда под прикрытием своей собственной ПВО. То есть они не выходят для запуска поближе к украинскому берегу, где их может уничтожить противокорабельная ракета. В программу создания ракеты «Нептун» официально входило создание воздушной версии. Фактически это позволит увеличить ее дальность поражения за счет того, что самолет не привязан к берегу. На самом деле, если так брать, то имея ракету, это не такой уж большой объем работ. Это можно было бы реализовать.

Второй аспект – это тот самый генератор «бавовны», который уже некоторое время гастролирует по Крыму. Сначала это был аэрдром в Саках, недавно была «бавовна» под Феодосией. Непонятно, что это. Возможно, это действительно украинское дальнобойное ракетное оружие. Или же конвертируемый «Стриж». Больше хочется, чтобы это был «Сапсан», более известный как «Гром-2», то есть полноценный ракетный комплекс, это тоже не исключено. Третий вариант заключается в том, что мы могли получить от союзников какое-нибудь новое вооружение, возможно, модернизировать то, что у нас уже было. Например, надводные дроны, уже атаковавшие в свое время корабли в Севастополе. Там был поражен, но не критично, фрегат «Адмирал Макаров». Возможно, готовится то время, когда эти дроны будут массово применены и создадут огромные проблемы для Черноморского флота РФ.

Каждый из этих вариантов диаметрально противоположен по действию. Поэтому это прекрасно, что враг будет тратить огромные ресурсы, чтобы противодействовать всем этим угрозам, объективно максимально противоположным друг другу.

Возможно, могли не «Нептун» воздушный сделать, а могли интегрировать «Гарпун», потому что также существуют варианты воздушного базирования. Такой вариант существует. Возможно, уже были переданы крылатые ракеты воздушного базирования, о которых довольно часто говорят – те же Storm Shadow. Тогда бы это относилось не только к Черноморскому флоту.

В любом случае, когда мы так говорим, это означает, что варианты, о которых мы сейчас говорим, – каждый из них работает. Какой бы вариант ни был реализован, он будет эффективным. Это самая замечательная вещь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».