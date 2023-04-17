Политолог: Российские элиты уже считают Путина неудачником 17.04.2023, 3:51

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И готовятся прибрать власть к своим рукам.

Из-за плачевного положения российской армии на поле боя среди политических элит в России уже думают о будущем без Путина. Его планируют обвинить в грядущем поражении и прибрать власть к своим рукам.

Уже после освобождения украинскими защитниками Херсона российские элиты осознали, что проиграют войну. Они начали разрабатывать сценарии для отстранения от власти Владимира Путина. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний.

Виноватым будет только Путин

Одним из главных факторов политической войны в России станет проигрыш в войне в Украине. Различные политические силы и представители так называемых элит будут искать виновного в поражении.

«На первое место здесь выходит Путин, потому что он является главнокомандующим, а все остальные ну вроде бы «ни при чем». И этот фактор будут использовать во внутриполитической борьбе», – отметил Тарас Загородний.

Подобные дискуссии в России активно начались после отступления захватчиков из Херсонской области. Тогда, вероятно, и сами российские элиты убедились, что война уже проиграна. После поражения они найдут слова для того, чтобы обратить все в свою пользу.

«Они все же учат историю и знают, что все авторитарные режимы рушатся после внешнеполитических поражений. Когда достигнута предельная прочность системы и когда есть на кого сбросить этот балласт», – рассказал политолог.

В частности в разговоре российского продюсера Иосифа Пригожина и миллионера Фархада Ахмедова они называют Владимира Путина неудачником и говорят, что он уже проиграл войну.

«Российские элиты и народ такого не прощают. Им безразлично, что творит этот лидер, но если он неудачник, то от него просто избавляются», – подчеркнул Загородний.

«Досадное самоубийство»

Очевидно, чем больше будет ослабевать власть Путина, тем лучше это будет для Украины. В этом и могут «помочь» российские элиты.

«Лучше, чтобы у него произошло какое-то «досадное самоубийство», которое будет таким очевидным для всех, что никто даже не будет проводить вскрытие», – подчеркнул политолог.

Пока Владимир Путин будет находиться у власти – будет продолжаться война. Потому что он не хочет отступать, как это было в Сирии. По мнению Загороднего, только Путин будет двигателем этой войны.

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