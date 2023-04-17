Бои за Бахмут: ВСУ отбили ряд позиций у оккупантов 1 17.04.2023, 9:47

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фото: getty images

Военный эксперт раскрыл, что на самом деле происходит в Бахмуте.

260-ый день обороны Бахмута. Российские пропагандисты на днях заявили, что в за сутки они «продвигаются в городе примерно на 2 квартала». У этого нарратива больше психологический подтекст, нежели практический, ведь в действительности это не совсем так. Но, обо всём по порядку, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

Российское командование стягивает к Бахмуту дополнительные силы и средства. Не так давно стало известно, что часть 98-й ВДД была переброшена под Бахмут для размещения в полях, как уже и из-под Авдеевки тянут «тушки» резервной 20-й дивизии. Оно и понятно, фланги оголяются же.

Так же у россиян в очередной раз не получилось перерезать 0504 через Ивановское и 0506 через Хромово, что в очередной раз подтвердило бессмысленность всех штурмовых действий в этих направлениях, но которые они продолжают совершать, ради... рефлексии?

Это всё лишь подтверждает факт нехватки людского ресурса у российских оккупационных войск, чтобы завершить захват Бахмута и оно не удивительно. Ещё в январе на вопрос, что нужно РОВ для захвата Бахмута я отвечал - чтобы прямо здесь и сейчас у них появились дополнительные 30 БТГр, которых у них нет.

За окном 17 апреля и результат отсутствия этого ресурса мы видим наглядно. Бахмут держит оборону. Причём эффективно.

Улица Чайковского так и не перерезана оккупантами внутри самого города и продолжает оставаться для них недостижимой задачей.

На железке продолжаются ожесточённые бои и эта локация переходит из рук в руки в режиме нон-стоп. Но недавняя череда контратак позволила Вооруженным силам Украины удержать в районе вокзала ряд позиций, что пошатнуло не только тактическую составляющую РОВ, но и веру в себя.

Фактически, железка является ярким доказательством того, что константа российской пропаганды про 2 квартала в сутки не более чем чушь для потребителей информационного фаст-фуда. В Бахмуте нет констант, там есть только адские качели и переходящие из рук в руки позиции.

За прошедшие сутки, ВСУ отбили ряд позиций у РОВ, в центре расширилась зона огневого контроля. В южном секторе сохраняется удержание основных позиций. Россияне пытаются интенсивно давить через северный сектор, но с этим у них тоже серьёзные проблемы.

Есть продвижение вдоль ряда улиц, но радует то, что в Бахмуте начинает наблюдаться системность контратак ВСУ, которые позволяют отбрасывать врага. Не радует то, что интенсивность применения авиации сохраняется и могут увеличить огневое давление за счёт других средств - ТОС-1А.

Фактически, в Бахмуте сорваны сроки захвата города на Пасху и преподнесение его Путину, как эдакий российский бублик под названием кулич. Что будет дальше? Установление сроком 1 мая? Или на 9 мая? Похоже, что российское командование оперирует не тактикой, а датами.

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