«Теперь ядерное оружие направят на Минск»4
- 17.04.2023, 12:19
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Российский оппозиционер Марк Фейгин рассказал о главной ошибке белорусского режима.
Российский оппозиционер Марк Фейгин считает, что НАТО разместит ядерное оружие в Польше, Литве и Румынии, чтобы ответить на появление российского ЯО в Беларуси.
Такое мнение он выразил в интервью «24 каналу».
«Если в Беларуси будет размещено стратегическое ядерное оружие, тогда в Польше, Литве, Румынии тоже будет размещено такое же оружие, направленное, в том числе и на Минск», — подчеркнул Фейгин.
«Выходит, если Россия действительно хочет начать термоядерную войну с привлечением стратегического ядерного оружия, оно не спасет Беларусь от вторжения, а уничтожит»,
– уверен оппозиционер.