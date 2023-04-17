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«Теперь ядерное оружие направят на Минск»

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  • 17.04.2023, 12:19
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«Теперь ядерное оружие направят на Минск»
фото: reuters

Российский оппозиционер Марк Фейгин рассказал о главной ошибке белорусского режима.

Российский оппозиционер Марк Фейгин считает, что НАТО разместит ядерное оружие в Польше, Литве и Румынии, чтобы ответить на появление российского ЯО в Беларуси.

Такое мнение он выразил в интервью «24 каналу».

«Если в Беларуси будет размещено стратегическое ядерное оружие, тогда в Польше, Литве, Румынии тоже будет размещено такое же оружие, направленное, в том числе и на Минск», — подчеркнул Фейгин.

«Выходит, если Россия действительно хочет начать термоядерную войну с привлечением стратегического ядерного оружия, оно не спасет Беларусь от вторжения, а уничтожит»,

– уверен оппозиционер.

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