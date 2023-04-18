Слова Путина на видео «с фронта» выдали аферу Кремля 3 18.04.2023, 14:28

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Российская пропаганда снова опозорилась.

Кремлевские СМИ распространили новость о том, что Путин якобы посетил оккупированные территории Украины, где встречался со своими генералами.

При этом пропаганда показала видео, на котором российский диктатор сидит в бункере в компании трех военных и произносит фразу «Сейчас будет Пасха», хотя Пасха уже прошла два дня назад.

Журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале отмечает, что российская пропаганда записала кадры с Путиным из бункера, однако перепутала даты и последовательность, выдав новую аферу кремлевских пиарщиков.

«В общем, опять показали левые старые кадры из какого-то бункера, чтобы размахивать ими и доказывать, что «дедушка не боится ездить на фронт», - комментирует видео Казанский.

В 2023 году Пасха по юлианскому календарю отмечалась в воскресенье, 16 апреля. В этот день, согласно данным кремлевских СМИ, он присутствовал на пасхальном богослужении в Москве в ночь с 15 на 16 апреля.

Это идет вразрез с версией Кремля о приезде Путина на оккупированные территории. Примечательно, что российские пропагандисты бросились вырезать слова Путина из видео и «перезаливать» новые кадры, однако оригинал сохранился в Сети.

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