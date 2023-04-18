Белорусским абитуриентам, поступающим в зарубежные вузы, не будет предоставляться отсрочка от армии 2 18.04.2023, 16:12

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Приняты поправки в закон об отсрочках.

Во втором «чтении» на заседании «палаты представителей» «депутаты» приняли закон «Об изменении законов» (по вопросам введения биометрических документов), предусматривающий в том числе изменения по отсрочкам от призыва на срочную военную службу, пишет «Комсомолка».

«Депутат» Валентина Ражанец сообщила, что отсрочки сохраняются для тех, кто уже учится за границей. Для абитуриентов, которые захотят поступить в зарубежные вузы в последующем, отсрочка предоставляться не будет.

Отсрочку предоставят, если на момент вступления в силу закона студенты обучаются в очной форме в учреждениях образования за границей и поступили в указанные учреждения в возрасте до 18 лет.

Поправки в вступят в силу после того, как их «одобрят» «совет республики» и Лукашенко.

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