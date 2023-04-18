BBC: Путин посетил не военные позиции на Запорожье и Луганщине, а базу отдыха на Арабатской стрелке 18.04.2023, 23:14

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Она находится в 150 км от фронта.

Путин в ходе поездки на оккупированные территории Украины был вовсе не на боевых позициях, а вблизи Геническа на территории (бывшей) базы отдыха «Бригантина» на Арабатской стрелке, в 150 км от линии фронта

Как сообщает отдел верификации BBC.

Журналисты проверили и подтвердили выводы украинской прессы: российский президент Путин в ходе поездки на оккупированные территории Украины был в Геническе и, в частности, на территории бывшей базы отдыха "Бригантина" на Арабатской стрелке, в нескольких километрах к югу от Геническа.

BBC верифицировала геолокацию кадров с Путиным, сопоставив фотографии и установив идентичность построек и водонапорной башни на них.

«То ли в понедельник, то ли на прошлой неделе Путин побывал в поселке Счастливцево под Геническом, куда он то ли прилетел на вертолете, то ли прибыл в кортеже, где все машины имели московские номера, а затем перебазировался в Луганск», - говорится в расследовании BBC.

Там он встретился с главой ВДВ Михаилом Теплинским (популярным в войсках), которого то ли отправили в отпуск, то ли снова вернули на передовую, и генералом Александром Лапиным (крайне популярным), которого или уволили, или вернули в командование северной группировкой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что поездка состоялась в понедельник 17 апреля, но в этот день Владимир Путин встречался в Кремле с министром обороны Сергеем Шойгу, а накануне встречался с ним и министром обороны Китая.

Скорее всего, видео было снято несколько дней назад и слова Путина о приближающейся Пасхе не были оговоркой, но когда после публикации на это обратили внимание, запись отредактировали перед ее появлением на сайте Кремля.

При этом в поездку на прифронтовые территории он не взял с собой ни министра Шойгу, ни главу генштаба Валерия Герасимова, которого сам в январе назначил командующим СВО.

Первую поездку на оккупированные территории президент России совершил после того, как суд в Гааге выдал ордер на его арест. Возможно, такими поездками он пытается продемонстрировать, прежде всего, своему окружению, что по-прежнему контролирует ситуацию. Хотя от мест, где он появляется, до реальной передовой было около 150 км.

Опубликованное Кремлем видео о путешествии президента оставляет больше вопросов, чем ответов, но одно можно сказать точно. Пока все мировые СМИ обсуждают, сколько свежих бригад будет готово в ВСУ до конца апреля, сколько они получили на вооружение БМП Bradley и западных танков, Владимир Путин привез своим войскам иконку.

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