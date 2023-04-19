ВСУ ликвидировали командира роты «кадыровцев» и российского полковника 1 19.04.2023, 9:07

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Офицерскому составу оккупантов нанесли серьезный урон.

Среди офицерского состава российских оккупационных войск есть серьезные потери, в частности, ликвидирован лейтенант Пайзула Магомедов, старший лейтенант Александр Служенко и подполковник Вячеслав Поротиков (стали «грузом 200»).

Уничтожен также капитан-чеченец Рамзан Каимов, написал в своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, который известен под позывным «Штирлиц».

«Успешно демобилизированы: …капитан «Дон-дон» войск Рамзан «Джигит» Каимов; …капитан Анатолий Пахомов», - говорится в сообщении защитника украинского государства.

В сети также появилась информация, что «отминусован» также командир 8 роты полка патрульно-постовой службы полиции имени отца лидера Чечни Рамзана Кадырова - Ахмата.

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