А был ли мальчик? 19.04.2023, 11:56

Вынужденная пи-ар акция закончилась позором.

Во вторник, 18 апреля, российские пропагандистские СМИ распространили видео, на котором кремлевский диктатор Владимир Путин якобы посещает временно оккупированные украинские территории Херсонской и Луганской областей.

«Апостроф» разбирался, куда на самом деле ездил Путин и зачем кремлевский диктатор копирует Владимира Зеленского.

Кремлевские СМИ сообщают, что Путин якобы прибыл на временно оккупированные территории Украины, где посетил российских военных в Херсонской области, а затем поехал в Луганскую область. Однако маршрут поездки диктатора вызвал множество вопросов. Кремлевские пропагандисты обнародовали видео якобы поездки Путина, но на видео непонятно, где вправду находится Путин. Реальные доказательства того, что диктатор был в Украине, пропагандисты не показывают.

В целом картинка была сделана традиционная: Путин заслушал доклады своих военачальников, а также поздравил рашистов с Пасхой, подарив им копии икон. При этом пропагандисты отметили, что поездка кремлевского диктатора состоялась якобы в понедельник, 17 апреля. Однако через несколько часов после публикации видео российские оппозиционные издания предъявили доказательства, что это не так.

Проанализировав видео «поездки» Путина, журналисты обратили внимание на некоторые ее особенности и отметили, что если таковая и была, то скорее всего, еще на прошлой неделе.

На видео, распространенном Кремлем, видно, как Путин дарит военачальникам икону и говорит: «Сейчас вот Пасха будет, да?».

Позже в Кремле запись видео поправили и слово «будет» вырезали. Также оно пропало из видео в официальном Телеграмме пресс-службы Путина. Оппозиционные российские журналисты утверждают, что видео заменили «практически сразу».

Отреагировал на этот ляп и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил прокремлевским журналистам, что поездка Путина состоялась все-таки после Пасхи — 17 апреля и выдумал невероятную версию.

«Это было вчера. Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то у нас отмечается 40 дней. И сейчас тем более Пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно. Ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было, вот. Эта поездка состоялась вчера», - заявил Песков.

Интересно, что на видео визита Путина в Херсонскую область запечатлена стела на въезде в Геническ со стороны поселка Новоалексеевка, однако последующие кадры с Путиным и военными демонстрируются уже из какого-то бункера.

Кстати, кремлевского диктатора не сопровождали ни Сергей Шойгу, ни начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Песков нашел объяснение и этому: «Ну, во-первых, конечно, вряд ли это целесообразно и Верховному Главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте – давать такое искушение противнику».

Однако, на совещании, которое Путин якобы провел в Херсонской области, посредством видеоконференцсвязи принимал участие и министр обороны Шойгу, а на втором «совещании» в Луганской области по видео присутствовал и Герасимов.

«Это вполне могло быть постановочное видео, - отмечает в комментарии «Апострофу» политтехнолог Алексей Голобуцкий, - Возможно, что там не был настоящий Путин, а его двойник или тройник. Учитывая, как Путин относится к собственной безопасности, сидит в бункере, все кто с ним встречается, проходят двухнедельный карантин, ездит на бронепоезде, то какой смысл ему было ехать куда-то на передовую? Тем более, что видео демонстрировалось не в реальном времени».

Но подобные видео сейчас крайне нужны россиянам, считает эксперт.

«Это агитационный ролик. Россиянам же нужно показать, что их лидер вовлечен в войну. Нельзя же сидеть в бункере, если по всей стране рассылают повестки и агитируют на службу по контракту», - отметил Алексей Голобуцкий.

С ним согласен и политолог Ярослав Макитра.

«Для Кремля важно демонстрировать боевой дух воинов перед украинским контрнаступлением. Потому Путин якобы и решил поехать на фронт. То, что это был реальный Путин, вызывает сомнения. Как может человек, который ведет совещания из бункера и встречается с кем-то, сидя на большом расстоянии, приехать на фронт и общаться с военными довольно близко? Недавно главарь «ЛНР» Пасечник заявлял для того, чтобы просто пожать руку Путину его самого и его охранников заставили неделю не выходя сидеть в номере гостиницы. А тут прям Путин поехал на фронт. Ну и те нестыковки, о которых уже сегодня сообщалось, тоже об этом свидетельствуют. Ну и сам формат видео снят таким образом, что Путин вроде бы был на фронте, а вроде бы и не был», - отметил в комментарии «Апострофу» Ярослав Макитра.

Кстати, российские прокремлевские СМИ так и не сообщили целей визита Путина на оккупированные территории. Принять отчет генералов можно было и по видеосвязи, что Путин делал раньше.

Похоже на то, что Путин своими «визитами на фронт» косплеит Зеленского, но получается у него довольно неубедительно.

«Ездить на передовую для лидера воюющей страны – это нормально. К примеру, так делал Рузвельт, хотя ему было и трудно или Джордж Буш ездил на военную базу в Ирак. Россияне вообще не задумываются о том ездил ли Путин на передовую или не ездил и для чего он ездил. Телевизор показал, и им этого достаточно, - говорит Голубуцкий, - Я знаю, что для россиян Зеленский живет в хромакее. Они уверены, что видео с Зеленским на фронте снимают где-то во Львове или даже в Польше. А многие уверены, что Зеленский уже давно сбежал из Украины. Но нам-то от этого ни холодно, ни жарко».

По мнению Ярослава Макитры, такие пиар-акции Путина - вынужденные.

«Они являются ответом на визиты Зеленского на передовую и на приезд Байдена и европейских политиков в Киев. Эти визиты демонстрируют силу. Ну а то, что россиянам пропагандисты показывают ложь, они не задумываются. Им главное патриотическая картинка. Тут даже пропагандистов винить нельзя. Чтобы увидеть правду, нужно захотеть ее увидеть. А россияне этого не хотят», - отметил эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».