Полковник ВСУ: Украинская армия готовит подарок британской короне 1 19.04.2023, 12:31

3,744

Роман Свитан

Коллаж: Главред

Озвучена неожиданная дата контрнаступления.

Вчера кремлевские СМИ сообщили, что Путин якобы прибыл на оккупированные территории Украины, где посетил российских военных в Херсонской области, а затем поехал в Луганскую область. Однако маршрут поездки российского диктатора вызвал множество вопросов.

BBC пришло к выводу, что Путин посетил не военные позиции, а базу отдыха на Арабатской стрелке в 150 километрах от фронта.

Что стоит за этой поездкой и зачем кремлевский диктатор копирует украинского президента Владимира Зеленского? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным военным экспертом, полковником запаса Вооруженных сил Украины Романом Свитаном.

- Это была самая настоящая комедия. Она выполнена для, во-первых, поднятия рейтинга Путина, а, во-вторых, как ответ на примерно такие же действия Владимира Зеленского. Только вот Зеленский едет на линию фронта в Бахмут, Авдеевку, а Путину приходится забираться слишком далеко, выдавая это за «выход на линию фронта». Хотя еще большой вопрос - был ли это Путин в чистом виде.

Думаю, что это все-таки был двойник или тройник, или тройник двойника. Дело в том, что у Путина очень жесткий контроль за состоянием здоровья тех людей с которыми он общается. Они проходят карантин до недели, а здесь речь идет про прямой контакт. Именно это подвергает сомнению аутентичность Путина на видео. К слову, не важно был ли это Путин либо его двойник. Важен информационный посыл. Он скорее всего нужен, чтобы подсветить какое-то действие, которое будет происходить в ближайшее время.

- Что вы имеете ввиду?

- Речь идет о действии или заявлении. Дело в том, что в последнее время в российском информационном пространстве начали разгонять вопросы, связанные с завершением «СВО». Этим занялся Пригожин (главарь ЧВК «Вагнера» - прим.) и некоторые другие российские спикеры. Считаю, что это как раз начало «подсветки» этого заявления.

Они транслируют, что Путин был сам в районе чуть ли не Херсона, где-то там и принял решение заканчивать «СВО». Якобы «у нас все хорошо, переходим к мирной жизни».

- Тогда какие будут последствия этого заявления о сворачивании? Ведь в России существует и так называемая партия войны.

- Смотрите, всему российскому фронту и армии, исходя из этапов войны, по-любому приходится сейчас переходить в глухую оборону. У них зимой был наступательный этап и он закончился. Зимой они пытались наступать по всей линии фронта. Где-то были полностью остановлены, где-то отброшены, а где-то действительно прошли (Бахмут, Соледар). Теперь же у них режим глухой обороны, накопления сил и средств для следующего движения. Так работает война: движение, остановка, накопление и так по кругу.

Для того, чтобы это не выглядело, как выдохлись и сдохли, то будут подсвечивать: «Вот мы уже выполнили нашу задачу и теперь переходим в полную глухую оборону. Будем встречать «врага» уже на новых границах России, отвоеванных за прошлую зиму». Вот такая информационная парадигма, которая будет сейчас подаваться в информационном поле России. Ни к чему это не приведет.

Украинские войска же начнут наступательные действия, думаю, до 6 мая. До коронации короля Англии Карла III. Нужно обязательно преподнести подарок английской короне.

Вот россияне и хотят встретить наступательные действия в глухой обороне. Это с военной точки зрения логично. Вот такое развитие событий я сейчас вижу.

- Институт изучения войны утверждает, что Путин уже ищет виновных за провалы на фронте. Скоро полетят головы?

- Не думаю, что полетят головы. Посмотрите, в последнее время у них никто, нигде, никуда не полетел. Дело в том, что скамейка запасных же пустая, ее нет. Произойдет скорее ротация. Кого-то продвинут вперед, кого-то задвинут как в свое время Суровикина. Делать это будет не Путин, а скорее Генштаб, исходя из своего видения дальнейших действий. Не будет какого-то великого снесения голов.

Дело в том, что если сносить головы, то это будет свидетельством того, что россияне реально проиграли. А это уже в информационной парадигме не очень интересно смотрится.

Повторюсь, скорее всего будет ротация вплоть до повышения в должностях. Когда надо человека убрать, то его переводят на вышестоящую должность только куда-нибудь на Дальний Восток. Такая почетная ссылка, но она не ломает общей концепции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».