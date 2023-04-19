Кыргызстан откажется от кириллицы 7 19.04.2023, 18:05

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Алфавит переведут на латиницу.

В парламенте Кыргызстана предложили перевести национальный алфавит с кириллицы на латиницу. Депутат Эмиль Токтошев заявил, что это необходимо в целях преобразования государственной языковой политики.

По его словам, «исконно кыргызские слова на кириллице пишутся неправильно». «И как нам воспитывать будущее поколение? Основная цель государства — сохранить наш язык. Мы можем достичь этой цели только перейдя на латиницу», — подчеркнул Токтошев.

Его поддержала коллега Камила Талиева. Еще несколько депутатов заявили о недостатках кириллического алфавита и необходимости ввести новые буквы.

Председатель Национальной комиссии по государственному языку при президенте Каныбек Осмоналиев сообщил о наличии нескольких вариантов по переводу кыргызского алфавита на латиницу. Он обратил внимание, что Кыргызстан — единственная страна из тюркоязычных, использующая кириллицу. «Если жогорку кенеш [парламент], власти примут решение, то ученые и интеллигенция готовы к латинице», — заверил Осмоналиев.

Он также напомнил, что на саммите тюркоязычных стран в 1993 году тогдашний премьер Абдыганы Эркебаев подписал меморандум по переходу на латиницу, но политического решения за этим не последовало.

19 апреля парламент Кыргызстана одобрил законопроект о государственном языке во втором чтении. После того как документ будет принят окончательно, использование киргизского станет обязательным в 11 сферах, среди которых работа органов власти, судопроизводство, оборона, международные договоры, географические наименования, образование, наука, культура и СМИ. В последнем случае объем телерадиовещания на национальном языке должен составлять не менее 65%.

Согласно действующей Конституции республики, кыргызский язык имеет статус государственного, а русский признан официальным, и его можно использовать повсеместно. Новый закон это подтверждает. Однако в России уже выразили недовольство документом и предупредили, что Кыргызстан становится на путь Украины и Грузии.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала инициативу «первыми маленькими шагами» по «выдавливанию» русского языка. «Это, несомненно, нарушит права русских людей в Кыргызстане, многие из которых там проживают. Наша связь таким образом будет теряться. А потом следующий этап — школы, а потом еще какой-то, и будет, как в Грузии, когда молодежь, к сожалению, практически не говорит на русском языке. Мы знаем, что и в Украине тоже с этого начиналось», — заявила депутат.

По мнению Журовой, в ситуацию должен вмешаться президент России: «Возможно, доложат и Владимиру Владимировичу, он немножко сделает какое-то замечание коллеге, президенту Кыргызстана».

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