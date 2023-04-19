В Гродно лукашисты ликвидируют объединение литовцев «Гимтине» 1 19.04.2023, 18:41

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Литовцы на Фестивале национальных культур в Гродно.

Объединение работало белорусских литовцев работало более 20 лет..

28 апреля в Гродненском областном суде ликвидируют общественное объединение литовцев «Гимтине» из деревни Пелеса, пишет Hrodna.life. Заявителем выступает главное управление юстиции Гродненского облисполкома, судья — Юрий Корецкий.

Объединение более 20 лет работало над созданием условий для национального самовыражения белорусских литовцев. В Пелесе, где оно действовало, есть школа с литовским языком обучения. В этой же деревне национальное меньшинство организовывало мероприятия и встречи с литовскими чиновниками.

«Гимтине» (gimtinė) в переводе с литовского означает «Родина». Это первое официально зарегистрированное в Беларуси общественное объединение литовцев.

Пелеса находится в 13 км от литовской границы, 80% жителей здесь — литовцы по национальности.

По официальным данным, на 1 января 2022 года количество членов общественного объединения «Гимтине» составляло 150 человек, в 2021-м было 163.

Погром негосударственных общественных объединений в Беларуси продолжается с июля 2021 года.

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