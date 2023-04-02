В Лондоне проходит суд над Лукашенко 2 2.04.2023, 9:09

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Диктатор и его премьер стали ответчиками по иску литовских инвесторов.

В крупном международном суде ICSID в конце марта продолжились разбирательства по иску литовских инвесторов к Беларуси. Речь о компаниях Pavilniu saules slenis и Modus grupe, которые не смогли реализовать инвестпроект по возведению гостиницы около аэропорта «Минск». Среди ответчиков ранее назывались Лукашенко и премьер-министр (были указаны должности, а не конкретные люди), а также Мингорисполком.

ICSID — ведущая в мире организация, которая занимается урегулированием международных инвестиционных споров. Суд, учрежденный под эгидой Всемирного банка, является основным форумом для урегулирования международных инвестиционных споров, возникающих в соответствии с международным правом. Решение ICSID будет обязательным и подлежащим незамедлительному исполнению.

ICSID продолжает рассматривать иск двух литовских компаний Pavilniu saules slenis и Modus grupe к Беларуси, его подали в начале 2021 года. Предмет иска — проект строительства гостиницы. Cпор касается проекта по строительству отеля около аэропорта «Минск». Ответчиками по иску были указаны президент Беларуси, премьер-министр страны (указаны должности, а не конкретные люди), а также Мингорисполком.

Как сообщается на сайте ICSID, 25−30 марта этого года трибунал этого суда проводил слушания по юрисдикции и существу дела лично в Лондоне и по видеоконференции. Статус разбирательства указан как «в ожидании». До этого 27 февраля трибунал проводил предварительное организационное совещание со сторонами в режиме видеоконференции. А еще раньше — 11 декабря 2022 года — ответчик направлял в суд возражение по существу.

О какой гостинице речь

О строительстве отеля в аэропорту в 2014 году сообщал Анатолий Калинин, который на тот момент занимал позицию вице-премьера. По его словам, отель должен был строить белорусский инвестор, которого выбрал Мингорисполком. Строительство должны были начать в 2015 году, а его окончания Калинин ожидал в 2016-м. В сентябре 2020 года гендиректор аэропорта подтверждал наличие инвестора, который должен приступить в 2021 году к возведению гостиницы на привокзальной территории. Название инвестора не раскрывалось.

Белорусское правительство в марте 2021 года выпустило постановление, в котором определили Минэкономики и Мингорисполком представителями Совмина при рассмотрении дела по иску литовских компаний в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров. На Мингорисполком легла также оплата расходов по защите интересов страны в этом судебном разбирательстве.

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