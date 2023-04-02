Baza: Софья Сапега скоро вернется в Россию
- 2.04.2023, 14:25
- 1,112
Адвокат заключенной сделал заявление.
Софья Сапега скоро вернется в Россию. Белорусская сторона не возражает против того, чтобы остаток срока она отсидела на родине, сообщает российское издание Baza.
По словам адвоката Антона Гашинского, мать Софьи и ее биологический отец подали ходатайство в Минюст РФ о переводе дочери в Россию. Белорусская сторона дала согласие, как и сама девушка.
Сейчас семья Сапеги ждет суда в России, который должен установить срок отбывания наказания Софьи на родине. После этого ее перевод в другую страну станет технически возможен.
Как сообщал сайт Charter97.org, в мае 2022 года Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Беларуси, приговорили к шести годам лишения свободы.