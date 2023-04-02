Baza: Софья Сапега скоро вернется в Россию 2.04.2023, 14:25

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Адвокат заключенной сделал заявление.

Софья Сапега скоро вернется в Россию. Белорусская сторона не возражает против того, чтобы остаток срока она отсидела на родине, сообщает российское издание Baza.

По словам адвоката Антона Гашинского, мать Софьи и ее биологический отец подали ходатайство в Минюст РФ о переводе дочери в Россию. Белорусская сторона дала согласие, как и сама девушка.

Сейчас семья Сапеги ждет суда в России, который должен установить срок отбывания наказания Софьи на родине. После этого ее перевод в другую страну станет технически возможен.

Как сообщал сайт Charter97.org, в мае 2022 года Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Беларуси, приговорили к шести годам лишения свободы.

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