Как ВСУ могут прорвать коридор в Крым 2.04.2023, 17:03

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У Украины есть «супероружие».

Вероятно, украинцы попытаются прорваться в Запорожской области к побережью Азовского моря, перерезая врагу сухопутный коридор в Крым.

Такое мнение высказала в своем YouTube-блоге российская журналистка, историк и писатель Юлия Латынина.

Она отметила, что натовской авиации для своего контрнаступления Украина так и не получила. Но она при этом имеет супероружие - детальные разведданные о фронте.

«С моей точки зрения, главный, абсолютный суперкозырь, который превышает все (...), это полная, детальная информация о всем, что происходит в Запорожском коридоре (там будет главный удар). После мобилизации он сравнительно хорошо защищен», - рассказала Латынина.

Она уточнила, что на сегодняшний день в Украине находятся около 360 тысяч российских солдат. При этом только 40 тысяч из них - на передовой, так как командование бережет резервы.

«Герасимов (глава Генштаба ВС РФ - ред.) тоже не дурак. Он понимает, что главное - это не сжечь свои войска в наступлении, дождаться, когда украинцы будут наступать и держать оборону, поэтому он и оставил «Вагнер» перемалываться в Бахмуте», - заверила журналистка РФ.

Она уточнила, что оккупанты в последнее время весьма активно окапывались на данном направлении, готовясь к наступлению ВСУ. Однако это россиянам не поможет, уверена Латынина.

«Узлы обороны (ВС РФ) - это не сплошная цепь. Все эти узлы обороны, а тем более города ВСУ будут просто обходить. Обходить и наносить высокоточные удары с помощью GLSDB и JDAM. Будут выносить штабы и склады. Начнется со штабов, причем очень далеко от линии фронта. Дезорганизация управления. Далее склады. А затем пойдет бронетехника, которая будет перерезать линии снабжения», - констатировала Латынина.

Она добавила, что пехота ВСУ в ходе контрнаступления будет просачиваться в тыл россиян через дыры в обороне, обходя самые укрепленные участки.

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