Блинкен и Лавров обсудили арест американского журналиста 2 2.04.2023, 20:29

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Госсекретарь США назвал ситуацию неприемлемой.

Главы внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкен и Сергей Лавров в воскресенье провели беседу по телефону, во время которой руководитель американской дипломатии призвал немедленно освободить арестованного судом в Москве по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Энтони Блинкен выразил серьезную озабоченность и назвал ситуацию неприемлемой, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Госдепартамент. Отмечается, что Блинкен и Лавров обсудили также важность создания условий, позволяющих дипломатическим миссиям выполнять свою работу.

Из сообщения российского МИДа в Telegram по поводу разговора следует, что Сергей Лавров указал Блинкену на «необходимость уважать решения российских властей». «Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать делу политическую окраску», - говорится в тексте МИД России.

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