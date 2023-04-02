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Блинкен и Лавров обсудили арест американского журналиста

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  • 2.04.2023, 20:29
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Блинкен и Лавров обсудили арест американского журналиста

Госсекретарь США назвал ситуацию неприемлемой.

Главы внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкен и Сергей Лавров в воскресенье провели беседу по телефону, во время которой руководитель американской дипломатии призвал немедленно освободить арестованного судом в Москве по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Энтони Блинкен выразил серьезную озабоченность и назвал ситуацию неприемлемой, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Госдепартамент. Отмечается, что Блинкен и Лавров обсудили также важность создания условий, позволяющих дипломатическим миссиям выполнять свою работу.

Из сообщения российского МИДа в Telegram по поводу разговора следует, что Сергей Лавров указал Блинкену на «необходимость уважать решения российских властей». «Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать делу политическую окраску», - говорится в тексте МИД России.

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