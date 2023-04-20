Уволен командующий Тихоокеанским флотом РФ 3 20.04.2023, 10:55

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Сергей Авакянц

Адмирал занимал эту должность с 2012 года.

Адмирал Сергей Авакянц ушел с поста командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) России. Об этом сообщает российское издание «КоммерсантЪ», ссылаясь на полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Отмечается, что после ухода с должности Авакянца назначат главой штаба, курирующего российские центры «военно-спортивной подготовки» и «патриотического воспитания».

В пресс-службе ТОФ журналистам «Коммерсанта» пока не предоставили комментария по поводу увольнения их командующего.

Авакянц был назначен командующим ТОФ в мае 2012 года, ему присвоен ряд российских наград за военную службу.

Тихоокеанский флот поднимали по тревоге - что известно

14 апреля стало известно, что Тихоокеанский флот России поднят по тревоге в полном составе и приводится в высшую степень боеготовности в рамках внезапной проверки по приказу министра обороны Сергея Шойгу.

После этого президент РФ Владимир Путин приказал Шойгу продолжить работу по развитию флота, а также подумать о подготовке новых проверок.

15 апреля Минобороны России опубликовало кадры внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота.

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