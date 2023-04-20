В России появился опасный подвариант коронавируса «арктур» 20.04.2023, 12:36

Он умеет обходить сформировавшийся иммунитет.

В России зафиксировано несколько случаев заражения подвариантом коронавируса ХВВ 1.16, или «арктур» (Arcturus), который ранее получил широкое распространение в Индии и Сингапуре.

По предварительным данным, «арктур» обладает большей заразностью в сравнении с «омикроном», но вызывает легкую форму COVID-19.

«Очень высокая контагиозность, еще большая заразность, чем у его предшественников. Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания. Мы пока изучаем этот вирус, но уже сегодня, из данных зарубежных ученых, он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет», — сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В марте появление ХВВ 1.16 привело к росту заболеваемости COVID-19 в Индии. Сообщается, что «арктур» вызвал появление нового симптома заболевания — конъюнктивита, который не характерен для других вариантов коронавируса. В конце марта ВОЗ внесла «арктур» в список вариантов коронавируса, которые находятся под наблюдением. Вызывающим интерес вариантом по-прежнему остается только XBB 1.5 «кракен».

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США также сообщили, что заболеваемость коронавирусной инфекцией, вызванной «арктуром», в последнее время существенно выросла. По данным CDC, «арктур» вызывает 7% случаев COVID-19 в стране и находится по этому показателю на втором месте после «кракена», на который приходится 78% случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Зафиксирован ли «арктур» в Беларуси — неизвестно, как и количество заболевших COVID-19 за 9 месяцев. Последний раз Минздрав публиковал статистику о заболеваемости коронавирусом 1 июля 2022 года.

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