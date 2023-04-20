В России в кювет улетел ЗРК С-400
- 20.04.2023, 20:58
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Водитель не справился с управлением.
Под Тулой в результате ДТП перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400. Об этом сообщил 20 апреля один из провластных российских Telegram-каналов со ссылкой на источник.
Зенитно-ракетный комплекс изначально ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал. По предварительной версии, во время движения водитель С-400 не справился с управлением и ЗРК вылетел в кювет.
У 33-летнего водителя диагностировали перелом руки, серьезно он не пострадал. Боеприпасы не активированы, угрозы взрыва нет.