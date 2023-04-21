После взрыва в центре Белгорода образовалась огромная воронка 21.04.2023, 7:39

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Автомобиль взрывной волной забросило на крышу магазина.

В российском городе Белгород произошел взрыв, на одной из центральных улиц города образовалась 20-метровая воронка, повреждены 4 квартиры и несколько автомобилей, пострадали два человека.

Об этом сообщают Telegram-канал «Жесть Белгород», а также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр российского города Валентин Демидов.

Сперва пользователи Telegram сообщили, что «над областью громко!».

Позже появилась информация об «огромнейшей воронке» на Ватутина, фото и видео очевидцев.

Ударной волной на крышу магазина «Пятерочка» выкинуло автомобиль.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что в Белгороде произошел взрыв.

«На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи», — заявил он.

Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы прибыли на место ЧП.

Мэр Демидов с места «происшествия» на перекрестке улиц Ватутина и Губкина сообщил, что «в результате взрыва повреждено несколько автомобилей, образовалась воронка радиусом около 20 метров», также «на улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах».

Гладков уточнил, что при обследовании территории разрушения выявлены в 4 квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина.

По предварительным данным, пострадали две женщины: одну с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести госпитализировали, вторая с ссадинами от госпитализации отказалась.

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