Ученые рассказали, у каких млекопитающих самый странный сон 21.04.2023, 19:06

И спят они лишь два часа в день.

Северные морские слоны (Mirounga angustirostris) большую часть года проводят в Тихом океане. В это время они круглосуточно добывают пищу, чтобы поддерживать массивные тела. Долгое время исследователи не знали, где, как и когда спят эти существа в открытом океане. Вероятно, теперь они узнали ответ, пишет techinsider.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые из Калифорнийского университета разработали неинвазивный наклеивающийся трекер, который также измеряет активность мозга. Эти трекеры прикрепили к 13 молодым самкам морских слонов, обитающих у побережья Калифорнии.

В конструкции устройства использовались те же электроды, которыми изучают активность человеческого мозга в клиниках сна.

Результаты мониторинга показали, что животные сначала погружаются на глубину от 60 до 100 метров, а затем расслабляются. По мере дальнейшего погружения морские слоны входят в стадию глубокого сна. Затем наступает сонный паралич, который заставляет животных переворачиваться вниз головой и скользить ко дну «по спирали».

Такое погружение длится примерно полчаса, а сон – 10 минут. В целом, морские слоны спят около двух часов в сутки. Небольшая продолжительность сна и уход на глубину позволяет животным защитить себя от акул и других хищников.

Два часа в день – это одна и самых коротких продолжительностей сна среди млекопитающих. В настоящее время рекордсменами являются африканские слоны, которые в неволе уделяют сну от четырех до шести часов, а в дикой природе – не более двух.

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