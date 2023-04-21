Пригожин подставил Пескова 21.04.2023, 22:33

Евгений Пригожин

Глава ЧВК «Вагнера» рассказал, что сын пресс-секретаря Путина был боевиком.

Хозяин кремлевской так называемой ЧВК «Вагнера», олигарх Евгений Пригожин утверждает, что сын пресс-секретаря российского диктатора Николай Песков был наемником.

В интервью российскому пропагандисту и «военкору» Александру Симонову Пригожин заявил, что Песков якобы пришел к нему и попросил «забрать его [сына] простым артиллеристом». По версии олигарха, сын Пескова, который «часть жизни прожил в Америке или в Англии», якобы «отработал по колено в грязи и г***е на [РСЗО] Урагане».

Ранее, как писал сайт Charter97.org, боец ЧВК «Вагнера» признался в массовых убийствах мирных украинцев.

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