МИД Тайваня рассказал, когда может начаться китайское вторжение 22.04.2023, 4:44

Дата совпадает с оценками разведки США.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Фу прогнозирует, что в 2027 году может разразиться военный конфликт с Китаем.

Об этом пишет The Guardian.

«Мы воспринимаем китайскую военную угрозу очень серьезно. Я считаю, что 2027 год — это год, к которому нам нужно отнестись серьезно», — пояснил он.

В разведке США считают, что китайский лидер Си Цзиньпин приказал военным быть готов к 2027 году для возможного силового захвата Тайваня.

Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Тайвань исторически является неотъемлемой частью Китая.

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