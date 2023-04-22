МИД Тайваня рассказал, когда может начаться китайское вторжение
- 22.04.2023, 4:44
Дата совпадает с оценками разведки США.
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Фу прогнозирует, что в 2027 году может разразиться военный конфликт с Китаем.
Об этом пишет The Guardian.
«Мы воспринимаем китайскую военную угрозу очень серьезно. Я считаю, что 2027 год — это год, к которому нам нужно отнестись серьезно», — пояснил он.
В разведке США считают, что китайский лидер Си Цзиньпин приказал военным быть готов к 2027 году для возможного силового захвата Тайваня.
Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Тайвань исторически является неотъемлемой частью Китая.