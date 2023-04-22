ГУР: Российские элиты рассказали много интересного Украине и ее союзникам 2 22.04.2023, 8:25

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Информация предоставлена в обмен на гарантии.

Учитывая провалы армии РФ на поле боя в Украине, так называемые элиты государства-агрессора начали переживать за свое будущее. Они уже ищут контакты с Киевом и другими государствами, чтобы договориться хотя бы о каких-то собственных гарантиях безопасности после проигрыша России.

Об этом в эфире «Украина 24» рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, российские элиты ищут способы, чтобы сохранить себя, свое состояние и семьи.

География, на которой россияне пытаются договориться о гарантиях, широка. Это не только Украина, но и другие государства. Юсов добавил, что жители страны-агрессора, в том числе владельцы крупного бизнеса или представители политических кругов, боятся ответственности за преступные действия РФ против Украины.

«Многие контакты и операции реализуются, о которых сейчас говорить нельзя. Но после победы будет много интересного», – сказал Юсов.

По его словам, элиты РФ будут все чаще искать пути отхода, особенно после будущих успехов Сил обороны Украины на фронте. Украинское государство будет со своей стороны использовать страх россиян в свою пользу.