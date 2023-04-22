В Гомеле заметили тектонический разлом

В Гомеле заметили тектонический разлом1
- 22.04.2023, 9:13
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Из-за огромного провала улицу пришлось перекрыть.
В городе Гомель заметили тектонический разлом, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Из-за огромного провала на всю ширину дороги перекрыли улицу Головацкого. На фото можно заметить, что перекрытым участком не обойдется, так асфальт дальше также дал трещину. Водителей просят объезжать через дворы.
Кстати, в начале лета 2020 года жители этой улице уже наблюдали провалы земли возле канализационных колодцев.