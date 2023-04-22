Пригожин намекнул на недееспособность Путина 22.04.2023, 9:20

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Главарь ЧВК ожидает украинского контрнаступления уже через 10 дней и нервничает по этому поводу.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеообращение, в котором упомянул будущее контрнаступление Сил обороны Украины.

Он уверен, что Киев пытается обмануть и запутать РФ.

Ролик был опубликован на канале Пригожина в Telegram, передает Диалог.UA.

Он пожаловался, что украинская сторона «постоянно будоражит» РФ рассказами о том, что вот-вот начнется контрнаступление. Пригожин уверен, что таким образом украинцы пытаются запутать россиян, усыпить их бдительность.

Вместе с тем, он признает, что контрнаступление таки скоро будет. По его мнению, это произойдет не ранее, чем через 10 дней, так как земля еще не просохла достаточно для прохождения тяжелой техники.

«Чудовищная слякоть… Даже пикапы не проезжают нормально по полям, не говоря уже про «Уралы», - заявил главарь «вагнеровцев».

Предполагаемую дату большого украинского контрнаступления он назвать не смог, уточнив, что Киев его не поставил в известность об этой детали.

В конце своей речи Пригожин завуалировано намекнул, что диктатор РФ Владимир Путин не обладает объективной информацией о том, как все плохо на фронте.

Более того, он дал понять, что глава РФ может быть недееспособен, сравнив того с умершей мамой.

«Факт, что наступать они (Силы обороны Украины - ред.) будут. А поэтому мы должны быть готовы десятикратно. Чтобы не повторилось, как 41-м году, когда жевали сопли и докладывали Сталину, что «все в порядке, с Германией договор». Никакого договора нет, не будет. Они придут и будут пытаться нас порвать! А мы должны упираться! Мама не придет, мама умерла! Поэтому теперь как в детдоме - сами за себя!», - констатировал Пригожин.

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