«Шутки кончились»: Пригожин снова потребовал свернуть войну против Украины 7 22.04.2023, 11:37

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Заявление было сделано после встречи в формате «Рамштайн».

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин настойчиво призывает Кремль прекращать войну против Украины, пока РФ не потерпела окончательное и сокрушительное поражение.

С повторным заявлением по этому поводу он выступил вечером 21 января по итогу очередной встречи союзников Украины «Рамштайн».

Обращение Пригожин обнародовал на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Главаря «вагнеровцев» встревожили несколько моментов. Во-первых, он был недоволен решением «Рамштайна» по усилению украинской ПВО. Второй момент, который его расстроил, - это готовность западных союзников обучать десятки тысяч военных из Украины. Естественно, недоволен он и масштабами поставок ВСУ западной боевой техники.

«Запад передал 230 танков и 1500 других бронемашин. Это тоже достаточное количество, чтобы оказывать серьезное противодействие», - заявил Пригожин.

Он уверен, что поставки будут только нарастать, что не сулит России ничего хорошего. Встревожили его и заявления о том, что Украина будет членом НАТО.

В связи с этими фактами «повар Путина» призывает Москву срочно прекращать войну и закрепляться на территориях, которые уже удалось захватить.

«Шутки закончились. Надо не просто якориться, а надо так якориться, чтобы можно было выдрать только с когтями соперника», - заявил главарь ЧВК.

Отметим, что в своем обращении он также усомнился в адекватности и дееспособности Путина. Сделал это Пригожин завуалированно, сравнив диктатора РФ со Сталиным в 1941 году.

На минувшей неделе главарь «Вагнера» впервые призвал Москву сворачивать «СВО» и «закогтиться» на захваченных территориях, так как впереди у России замаячило военное поражение. При этом он советовал властям РФ объявить выполненными цели «спецоперации».

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