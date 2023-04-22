Кочанова предложила разделить белорусов на категории по «социальной полезности»8
- 22.04.2023, 13:04
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Куда попадут потерявшие остатки адекватности лукашисты?
Председатель так называемого «совета республики» Наталья Кочанова дала интервью пропагандистам «Совбелии», в котором предложила разработать критерии «социальной полезности» граждан Беларуси.
Глава так называемого «совета республики» считает, что в стране назрела проблема «социального иждивенчества».
«Мы уже не раз подходили к вопросу критериев «социальной полезности» граждан. Все время боимся кого-то обидеть. А с другой стороны — разве тем, кто добросовестно и усердно работает и за счет своих налогов содержит незанятых в экономике, не обидно?! Надо серьезно обсудить эту тему с народом: провести масштабное социологическое исследование, подискутировать на диалоговых площадках и в СМИ. Пусть люди сами определят, где здесь мера социальной справедливости», - считает Кочанова.
Нельзя не согласиться с тем, что в стране слишком много настоящих иждивенцев, сидящих в кабинетах и дающих вот такие интервью.