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Кочанова предложила разделить белорусов на категории по «социальной полезности»

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  • 22.04.2023, 13:04
  • 2,492
Кочанова предложила разделить белорусов на категории по «социальной полезности»

Куда попадут потерявшие остатки адекватности лукашисты?

Председатель так называемого «совета республики» Наталья Кочанова дала интервью пропагандистам «Совбелии», в котором предложила разработать критерии «социальной полезности» граждан Беларуси.

Глава так называемого «совета республики» считает, что в стране назрела проблема «социального иждивенчества».

«Мы уже не раз подходили к вопросу критериев «социальной полезности» граждан. Все время боимся кого-то обидеть. А с другой стороны — разве тем, кто добросовестно и усердно работает и за счет своих налогов содержит незанятых в экономике, не обидно?! Надо серьезно обсудить эту тему с народом: провести масштабное социологическое исследование, подискутировать на диалоговых площадках и в СМИ. Пусть люди сами определят, где здесь мера социальной справедливости», - считает Кочанова.

Нельзя не согласиться с тем, что в стране слишком много настоящих иждивенцев, сидящих в кабинетах и дающих вот такие интервью.

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