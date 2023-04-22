Россияне все-таки признали, что сбросили на Белгород две бомбы 2 22.04.2023, 13:21

1,184

Из-за второй сегодня началась массовая эвакуация.

Жителей 17 многоэтажных домов в центре российского Белгорода эвакуируют из-за «взрывоопасного предмета», обнаруженного при устранении последствий падения бомбы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Саперами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек», — рассказал он.

Гладков обещал перевезти людей в пункты временного размещения, где их обеспечат водой и горячим питанием.

Жителям предписано собраться в пунктах сбора, там им подадут автобусы. Всего на эти цели выделили 90 единиц транспорта.

Взрыв в Белгороде прогремел вечером 20 апреля. На перекрестке улиц Ватутина и Губкина образовалась воронка радиусом 20 метров. В соседних домах повыбивало стекла, ударная волна повалила столбы линии электропередачи, один из автомобилей унесло на крышу магазина. Пострадали три человека, двое были госпитализированы, одной женщине оказали помощь на месте.

Позднее Минобороны России сообщило, что причиной взрыва в центре Белгорода стало непреднамеренное падение бомбы с военного самолета Су-34. В ведомстве начали расследование происшествия.

Ряд независимых аналитиков пришел к выводу, что российский самолет сбросил на Белгород не одну, а две бомбы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».