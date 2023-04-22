Bloomberg: Продажа российского оружия Индии остановилась 1 22.04.2023, 16:38

Нью-Дели боится санкций США.

Индийские чиновники утверждают, что поставки военных товаров РФ в Индию приостановлены - страны стремятся найти платежный механизм, не нарушающий санкции США

Об этом сообщил Bloomberg.

Чиновники утверждают, что платежи Индии на сумму более $2 млрд за российское оружие не могут быть выполнены уже год. Также Россия прекратила кредитование на $10 млрд, которое, в частности, должны были направить на закупку запчастей, а также двух батарей системы противоракетной обороны С-400.

«Индия не может оплатить счет в долларах США из-за опасений по поводу вторичных санкций, а Россия по-прежнему не желает принимать рупии из-за нестабильности обменного курса. По их словам, Нью-Дели также не хочет заключать соглашение в российских рублях из-за опасений, что не сможет приобрести достаточное количество на открытом рынке по справедливому курсу», - добавили журналисты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».