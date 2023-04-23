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Ученые научили попугаев видеозвонкам, и тем очень понравилось

  • 23.04.2023, 10:31
Ученые научили попугаев видеозвонкам, и тем очень понравилось

Птицы звонили друг другу с планшета.

Группа ученых из Северовосточного университета в Бостоне (США) и Университете Глазго в Шотландии решила проверить, смогут ли попугаи, известные своей любовью к общению и интеллектом, взаимодействовать друг с другом по видеосвязи, пишет BBC.

Без общения попугаи могут демонстрировать признаки скуки и одиночества, качаясь назад-вперед, расхаживая из стороны в сторону или выдергивая у себя перья.

В рамках своего эксперимента исследователи показали попугаям, как звонить друг другу по видеосвязи с планшета.

Хозяева попугаев повесили для них колокольчики и дали понять, что, если птица зазвонит в колокольчик, ей покажут экран планшета. Затем попугай затем мог выбрать себе собеседника, ткнув клювом в фотографию на экране.

В исследовании принимали участие 18 попугаев и их заводчиков из числа пользователей обучающей онлайн-платформы Parrot Kindergarten («Детский сад для попугаев»)

Ученые заметили, что, освоив систему с колокольчиками, птицы начали активно просить своих хозяев помочь им позвонить пернатым друзьям.

Перед экраном большинство попугаев вели себя очень заинтересованно: они копировали поведение друг друга, вместе пели и вместе чистили перья.

Как рассказала исследователь Ильена Хирски-Даглас из Университета Глазго, некоторые вместе засыпали, глядя друг на друга, а другие отлетали от экрана, чтобы подобрать какую-то вещь, и возвращались, чтобы показать ее другу.

Попугаи также быстро выбрали себе любимых собеседников и просили позвонить именно им.

В домах США живет 20 млн попугаев, и ученые хотели проверить, сможет ли видеосвязь подарить им радость общения - так же, как это произошло во время пандемии коронавируса с людьми, чувствовавшим себя изолированно у себя дома.

Проанализировав более 1000 часов съемок с участием попугаев, ученые решили, что позитивный эффект видеозвонков налицо.

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