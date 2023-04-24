закрыть
24 апреля 2023, понедельник, 9:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Подмосковье упал дрон-камикадзе

  • 24.04.2023, 8:15
  • 3,808
В Подмосковье упал дрон-камикадзе

БПЛА обнаружили примерно в 100 километрах от Москвы.

В российском Подмосковье упал дрон-камикадзе, сообщает прокремлевский Telegram-канал SHOT.

По информации издания, это случилось в Богородском городском округе. В полицию обратилась жительница СНТ «Заря», которая нашла БПЛА в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома. БПЛА обнаружили примерно в 100 километрах от Москвы.

Упавшим аппаратом, как сообщают российские источники, оказался UJ-22 Airborn украинского производства, у него закончилось топливо в баке.

Внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом – пластичным взрывчатым веществом С-4.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов