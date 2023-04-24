В Подмосковье упал дрон-камикадзе 24.04.2023, 8:15

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БПЛА обнаружили примерно в 100 километрах от Москвы.

В российском Подмосковье упал дрон-камикадзе, сообщает прокремлевский Telegram-канал SHOT.

По информации издания, это случилось в Богородском городском округе. В полицию обратилась жительница СНТ «Заря», которая нашла БПЛА в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома. БПЛА обнаружили примерно в 100 километрах от Москвы.

Упавшим аппаратом, как сообщают российские источники, оказался UJ-22 Airborn украинского производства, у него закончилось топливо в баке.

Внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом – пластичным взрывчатым веществом С-4.

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