В Подмосковье упал дрон-камикадзе
- 24.04.2023, 8:15
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БПЛА обнаружили примерно в 100 километрах от Москвы.
В российском Подмосковье упал дрон-камикадзе, сообщает прокремлевский Telegram-канал SHOT.
По информации издания, это случилось в Богородском городском округе. В полицию обратилась жительница СНТ «Заря», которая нашла БПЛА в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома. БПЛА обнаружили примерно в 100 километрах от Москвы.
Упавшим аппаратом, как сообщают российские источники, оказался UJ-22 Airborn украинского производства, у него закончилось топливо в баке.
Внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом – пластичным взрывчатым веществом С-4.