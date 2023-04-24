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Южная Корея ввела новые ограничения против белорусского режима

  • 24.04.2023, 8:20
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Южная Корея ввела новые ограничения против белорусского режима

Они вступают в силу 28 апреля.

Новые экспортные ограничения Южной Кореи в отношении Беларуси и России вступают в силу с 28 апреля. Речь идет о расширении перечня товаров, подлежащих экспортному контролю, о котором было объявлено еще в феврале.

Если раньше экспортному контролю подлежали 57 товарных позиций, то с пятницы их будет 798. С 28 апреля на поставки товаров из обновленного перечня нужно будет получать специальное разрешение. В него добавлена 741 позиция.

Как сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, среди позиций, которые с 28 апреля попадут под экспортные контроль, промышленное оборудование, строительная техника, металлы, продукция химпрома, автомобили стоимостью свыше 50 тыс. долларов и запчасти для них, полупроводники, квантовые компьютеры и т.д.

Решение министерства не распространяется на экспортные декларации, выданные до 27 апреля.

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