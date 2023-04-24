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Белорусский голосовой помощник решили назвать «Алеся»

  • 24.04.2023, 10:56
Белорусский голосовой помощник решили назвать «Алеся»

Его собираются создать до конца года.

Генеральный директор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов рассказал, что в Беларуси появится «аналог Алисы» – та в свою очередь является российским аналогом американских разработок: Siri, которую интегрировала в свою технику Apple, Cortana от Microsoft и Google Assistant.

Кругликов рассказал немного подробностей о проекте: только то, что программе придумали имя «Алеся» и что первую версию ждут до конца года.

«Мы сейчас формируем свой колл-центр, хотим, чтобы эта вещь была опробована в нашем колл-центре по сопровождению определенных программных продуктов», – также сказал он.

Собираются ли интегрировать «Алесю» во что-то кроме колл-центра, как то в «белорусский» ноутбук или автомобили белорусской сборки, неизвестно.

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