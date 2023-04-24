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На двух белорусских трассах зафиксировали крупные колонны с российской военной техникой

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  • 24.04.2023, 14:23
  • 7,392
На двух белорусских трассах зафиксировали крупные колонны с российской военной техникой
Иллюстративное фото

Одну из колонн заметили на М1.

На территории Беларуси 22-23 апреля зафиксировали авиационную военную активность на аэродромах «Мачулищи» и «Бобруйск». Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС РБ и ВКС РФ, сообщает Telegram-канал «Беларускі Гаюн».

Зафиксировали и перемещение по дорогам военной техники. Так крупные колонн с техникой ВС РФ (более 10 единиц) фиксировались на трассах М1 (Ивацевичи — Барановичи) и М3 (Логойск — Минск).

Одиночные машины и небольшие колонны ВС РФ замечены в Бресте и на отдельных участках трасс М1, М3, Р15.

Крупных колонн с техникой ВС РБ (более 10 единиц) не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РБ замечены в Минске, Лунинце, п.Мачулищи, Брагине и на отдельных участках трасс М1, М3, М4, Р35.

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