Элегантное решение 2 Альфред Кох

25.04.2023, 8:37

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Альфред Кох

Для Украины может открыться перспектива получить арестованные российские активы.

Прошел один год и два месяца войны. Вокруг высадки украинского десанта на левом берегу Днепра в районе севернее Херсона уже нагнали столько тумана, что я вообще это комментировать не буду. Пусть каждый сам решает как трактовать эту информацию.

Судя по реакции украинского командования, они не хотят это обсуждать и всячески уклоняются от разговоров на эту тему. Впрочем, не думаю, что те, кто сообщают об этом продвижении ВСУ - выдают военную тайну. Дело в том, что в телеграмм-каналах российских военкоров я читал массу сообщений про это уже как минимум неделю назад. А это значит, что российские генералы прекрасно обо всем осведомлены.

В Бахмуте все так же тяжело как и вчера. Россияне давят, ВСУ медленно отступают. За сутки ничего радикального (ни плохого, ни хорошего) не случилось. Оживились россияне также в Марьинке и Авдеевке. Вот, собственно и все, что происходит на фронте на сегодняшний день.

Также я не буду комментировать весь этот дешевый спектакль с мифическим пребыванием сына Пескова Николая на фронте в составе ЧВК «Вагнер2. Этот сюжет не стоит внимания во-первых потому, что это вранье, а во-вторых потому, что оно уже разоблачено.

Убогие попытки кремлевского начальства спрятать своих отпрысков от отправки на фронт, отчетливо демонстрируют их истинное отношение к этой войне и к тому, кто, по их мнению, должен на ней рисковать своей башкой, а кто - нет. Жду с нетерпением такого же позорного спектакля с сыном Медведева Ильей. Интересно, что этот чудик придумает?

Аналогично, нет смысла писать про несостоявшуюся 24 февраля атаку Москвы украинскими беспилотниками, от которой, якобы, Буданова отговорили американцы. Что писать о том, чего не случилось? Вот кабы она была - тогда бы мы и поговорили. А на нет и суда нет. По сети ходят слухи, что она не отменена, а лишь отложена на 9 мая. Что ж, поживем - увидим…

Действительно важным мне представляется то, что сегодня Совет ЕС принял решение установить договорные отношения с Украиной в рамках Гаагской конвенции о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим делам.

«Конвенция об исполнении судебных решений», заключенная в 2019 году, является международным договором, обязывающим договаривающиеся государства признавать и исполнять судебные решения, вынесенные по гражданским или коммерческим делам в других государствах-участниках.

В 2022 году Украина ратифицировала Конвенцию. Согласно документу, договорные отношения между Украиной и ЕС будут установлены с 1 сентября 2023 года, если ни одна из сторон не будет возражать против этого.

Я не юрист и тут нужен детальный анализ, но на первый взгляд это открывает широкие перспективы для Украины по получению, наконец, тех российских активов, которые были арестованы в Европе в рамках санкций против России за ее агрессию против Украины.

Я предполагаю (лишь предполагаю!), что возможно это шаг, который будет решением этой проблемы после того, как Европа уперлась в тупик и не смогла найти юридически корректного способа конфискации суверенных активов России в пользу Украины.

Теперь европейцы могут сказать: дорогие украинцы - ищите решение сами. Выносите приговор - мы его исполним. Но всю ответственность за его юридическую состоятельность будете нести вы. И все минусы, которые будут с этим связаны тоже скажутся прежде всего - на вас.

А то, что такое решение резко ухудшит инвестиционный климат в той стране, юридическая система которой позволит конфисковать суверенные активы других государств, в этом нет никаких сомнений.

Если это так, то решение элегантное. Как говорится: спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Я думаю, что Украине (в отличие от других стран ЕС) не стоит сейчас особенно сильно беспокоится за свой инвестиционный климат. Нужно просто забрать российские 300 млрд. и накупить на них оружия. А уж потом, после разгрома российской армии, переживать по поводу собственной инвестиционной привлекательности.

В любом случае это сильный шаг навстречу Украине и навстречу ее победе. И признание того, что Украина - вполне себе европейская страна, с юридической системой, которая настолько уже соответствует западным нормам, что ее судебные решения вполне могут исполняться во всех странах европейского Союза.

Думаю, что получив 300 млрд., Украина сможет открыть самые закрытые склады военной техники и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке, и в Юго-Восточной Азии. Будут решены и проблемы боеприпасов и бронетехники и всего остального. А сколько добровольцев можно будет нанять в Иностранный Легион (в том числе и профессиональных летчиков) - это даже и вообразить невозможно!

Поэтому враг будет разбит. Тем более, что дело наше правое и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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