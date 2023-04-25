Во Франции прошли акции протеста с кастрюлями и сковородами 1 25.04.2023, 10:20

Демонстранты сорвали рабочие поездки нескольких членов правительства.

Манифестации с пустыми кастрюлями прошли во Франции в понедельник, 24 апреля, в годовщину переизбрания президента Эмманюэля Макрона на второй срок. В акциях протеста против пенсионной реформы приняли участие тысячи человек по всей стране. Демонстранты сорвали рабочие поездки нескольких членов правительства, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на Le Figaro.

Так, министр просвещения Пап Ндьяй изменил свой визит в один из институтов в Лионе из-за присутствия у здания протестующих. По возвращении в Париж чиновник оказался на время заблокированным в поезде - несколько десятков манифестантов устроили на перроне «концерт кастрюль и сковородок2.

Госсекретарь по делам детей Шарлот Кобель из-за протестов отменила плановый визит в больницу в Сен-Морисе. Министра культуры Риму Абдул-Малак приветствовали кастрюлями перед зданием одного из парижских театров. Таким же образом протестующие встречали министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти и министра здравоохранения Франсуа Брауна.

Протесты против пенсионной реформы во Франции, предусматривающей в том числе повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, продолжаются с середины января, когда проект был официально представлен общественности. В самых масштабных акциях принимали участие сотни тысяч человек, из-за забастовок отменялись авиарейсы, останавливалось движение междугородних поездов и возникали серьезные проблемы с вывозом мусора. Несмотря на это 15 апреля Макрон подписал спорный закон.

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