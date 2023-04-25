В Кремле начался нешуточный переполох 2 Юрий Романенко

25.04.2023, 12:57

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фото: ТАСС

История, которая может иметь огромные последствия для «башен Кремля».

Все видели новость о дроне, который долетел до Москвы, но не взорвался? Так вот, дрон этот летел не просто так. На прошлой неделе украинские разведчики получили информацию о поездке Путина в индустриальный парк в Руднево.

Удалось даже заполучить карту поездки по территории парка. Эту информацию косвенно подтвердил личный корреспондент Путина Зарубин в своем Telegram-канале.

Украинцы запустили дрон-камикадзе, который пролетел все ПВО РФ, упал недалеко от индустриального парка. Когда стало известно о дроне, в Кремле начался нешуточный переполох.

Песков написал о новом графике Путина — работать в Кремле. В ФСО начались серьезные проверки сливов. Учитывая, насколько Путин помешан на своей безопасности, эта история может иметь огромные последствия для «башен Кремля».

Юрий Романенко, Twitter

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