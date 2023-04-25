Наталья Пинчук: Главная задача – освободить всех заключенных 25.04.2023, 17:15

Наталья Пинчук

Фото: Charter97.org

Супруга Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого выступила на общественных слушаниях в ПАСЕ.

Наталья Пинчук 25 апреля выступила на общественных слушаниях в ПАСЕ по поводу отстранения спортсменов двух стран от участия в Олимпиаде-2024, сообщает tribuna.com.

«Те спортсмены, которые выступали за демократические выборы в Беларуси, сегодня не допускаются к соревнованиям. Главная задача – не допустить дальнейших нарушений прав человека в тюрьме, освободить всех заключенных.

Должна быть принципиальная позиция, связанная с недопуском на Олимпиаду белорусских спортсменов, поддерживающих террор в стране.

Я думаю, что он (Алесь Беляцкий – прим. Tribuna.com) очень бы меня в этом поддержал. Мне также очень импонирует мысль мэра Парижа не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм», — отметила Пинчук.

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