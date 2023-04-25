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Украинские пограничники бьют тревогу белорусским коллегам

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  • 25.04.2023, 19:58
  • 4,014
Украинские пограничники бьют тревогу белорусским коллегам

Воздушная тревога теперь будет звучать на Житомирском и Ровенском участках.

Украинские пограничники бьют тревогу белорусским коллегам. Воздушная тревога теперь будет звучать на Житомирском и Ровенском участках.

«Такие меры направлены на то, чтобы еще не определившиеся соседи, на чьей они стороне, все же понимали, что если тревога звучит несколько раз днем и ночью — это ужасно», - говорят украинские пограничники.

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