Украинские пограничники бьют тревогу белорусским коллегам 1 25.04.2023, 19:58

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Воздушная тревога теперь будет звучать на Житомирском и Ровенском участках.

Украинские пограничники бьют тревогу белорусским коллегам. Воздушная тревога теперь будет звучать на Житомирском и Ровенском участках.

«Такие меры направлены на то, чтобы еще не определившиеся соседи, на чьей они стороне, все же понимали, что если тревога звучит несколько раз днем и ночью — это ужасно», - говорят украинские пограничники.

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