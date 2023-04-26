«Китайский тигр отгрызает конечности у российского охотника» 26.04.2023, 7:37

Россия повторяет судьбу СССР.

Боится ли Лукашенко наступления ВСУ? Есть ли у России запас прочности? Как закончится война в Украине? На эти и другие вопросы сайта Charter97.org ответил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

— ВСУ готовятся к контрнаступлению. Насколько, по вашему мнению, высока вероятность успешного удара украинских войск?

— Наступление с большой долей вероятности будет на юге — это Херсонская область, Запорожская и юг Донецкой. Это очевидно. Атаковать в лоб на востоке Украина не будет. Возможно, попытается организовать вспомогательный удар на Луганщине.

Ситуация сложная, потому что россияне тоже понимают, где будет наступление. Шансы на успех большие, но зависят от того, что поставил Украине Запад.

Мы знаем, что не всё, к счастью, в последнее время предается огласке по поставкам. Если у Украины есть в достаточном количестве ракеты дальнего действия (свои или к HIMАRS), то шансы на успех большие. Если дальних ракет и артиллерии будет недостаточно, то война продолжится.

— Украина ставит своей целью вернуться на границы 1991 года. Закончится ли война, если это произойдет?

— Я пережил распад СССР, который потерпел поражение в войне против своих главных противников без единого выстрела. Афганистан не в счет. Думаю, что главное поражение Россия уже терпит в экономическом противостоянии с Западом, это будет являться ключевым фактором.

Огромный СССР с многомиллионной армией, десятками тысяч танков, бронированных машин, ядерных боезарядов — развалился. Запад умоляли на коленях оплатить вывод войск из Европы, чтобы не размещать их в чистом поле, чтобы офицерам построили жилье, а население спасли от голода. Пример — поставки «ножек Буша» из США. Думаю, что Россия повторит судьбу СССР.

— Боится ли Лукашенко наступления ВСУ?

— Лукашенко, безусловно, боится наступления ВСУ. Абсолютно ясно, что Россия принудит его предоставить территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине, в случае украинского наступления. В направлении Киева и, возможно, по Западной Украине, будут нанесены воздушно-ракетные удары с территории Беларуси. Будут провокации на границе, чтобы Украина не могла перебросить все войска на юг и вынуждена была защищаться на севере.

Лукашенко прекрасно понимает, об этом его предупредило руководство Украины, что в этом случае будут нанесены ответные удары со стороны ВСУ. Он катастрофически этого боится. Удары будут не только по российским объектам, но могут быть нанесены и по резиденциям Лукашенко, по центрам управления силовыми структурами режима. Отсюда и эта игра с поставками ядерного оружия, чтобы Украина не наносила такие удары, но они будут неизбежны.

— Все чаще обсуждается фактор Китая в войне в Украине. Решится ли Пекин на прямую поддержку РФ или ему выгодно остаться сторонним наблюдателем?

— Есть программа на одном из каналов Discovery, где люди рассказывают о своих драматических переживаниях. Она называется «Когда животные нападают», там показываю истории, как люди пережили нападения акулы, медведя, пумы и так далее.

Если проводить аналогии с этой программой, то вот русский охотник приготовился к охоте, прилег, зарядил ружье, выслеживает оленя, а сзади подошел китайский тигр и играючи ухватил его зубами за ногу.

Русский охотник от боли продолжает палить из двухстволки, бьет руками, разрушил муравейник перед ним, но его судьба уже полностью зависит от китайского большого тигра.

Мы знаем, что и в демографическом, и в экономическом плане Россия уже уступает КНР в 10 раз. Вот Китай и будет потихоньку отгрызать конечности русского «чудо-охотника».

— Есть ли у России запас прочности, чтобы вести длительную войну?

— Существуют фантомные опасения Запада в отношении России. Это память про могучий СССР, но на самом деле Путин — горе-менеджер. Кроме ситуации с Китаем он продолжает разрушать Россию. Основная мобилизация в процентном соотношении проходит на Дальнем Востоке и Сибири за счет коренного населения, давно живущих там сибиряков, но мы знаем, что там алкоголизация мужского населения просто катастрофическая. Это просто приглашение китайских мужчин массово переселяться на эти территории.

Вторым таким «чудесным успехом» Путина является превращение Балтийского моря во внутреннее озеро НАТО. Известно, что та же Финляндия, за исключением пяти лет с 1940 по 1945-ый год, была дружественной к России, к СССР.

Путин мог бы в любой момент атаковать Финляндию, не ясно было, поддержало ли бы ее НАТО в этом случае. Сейчас же Финляндия — член НАТО, Россия уже ничего не может сделать. Приближение Альянса к границам России произошло мгновенно именно из-за последействий действий Путина.

Он также стал уже младшим братом Турции. Известно, что Анкара сегодня диктует свои условия России на Кавказе и в Средней Азии.

Россия уже стала младшим братом (точнее — младшей сестрой) Саудовской Аравии. Саудовцы ведь в любой момент могут обрушить цены, нарастить добычу нефти, у них себестоимость ниже, тогда российская экономика просто обрушится.

Тут единственный такой самоограничитель Запада — это старый вопрос, «а что будет с ядерным оружием распадающейся России». Вот Запад не готов к такому сценарию, но вызов возник, на него надо отвечать.

У России запаса прочности нет, потому что потерян энергетический рынок не только богатой Западной Европы, но и Восточной и Центральной, который существовал еще дольше. Был так называемый СЭВ (Совет экономической взаимопомощи «социалистических стран» — прим.) в свое время. Вот дядя Вова успешно перечеркнул работу многих поколений своих кремлевских предшественников.

— В России мы уже наблюдаем процесс конфликта между различными группами во власти. Происходят ли подобные брожения среди белорусских чиновников?

— Если большинство российских чиновников являются империалистами, российскими шовинистами, то белорусские чиновники патриотами Беларуси ни в коем случае не являются. Они будут ждать, чем все закончится. Пытаться каким-то образом сохранить наворованное.

Но в последний момент умеющие думать силовики неизбежно устранят Лукашенко и наиболее оголтелых опричников из ГУБОПиКа и ОМОНа.

— До войны многие нарекали, что западные политики измельчали и нет новых «рейганов» и «тэтчер». Появился ли такой «рейган», готовый бороться с новой империей зла до момента ее поражения?

— Появился «коллективный рейган» — это натовские генералы, руководители Альянса. Тот же Йенс Столтенберг, чьи полномочия заканчиваются. Он не был военным человеком, но в период войны проявил себя наилучшим образом.

Военные имеют больше информации, чем гражданские лица. Они меньше зависят от политических перипетий, выборов и всего остального. Они понимают, что оставить этот конфликт в Европе — это значит подталкивать к агрессивным действиям не только Путина, но и Китай, а также целую свору различных диктаторов во всем мире: Азии, Африке, Латинской Америки.

Поэтому дело должно быть логически завершено, но так как Россия уж больно огромная, то военные объясняют гражданским руководителям стран цивилизованного мира, что решения должны приниматься ими, потому что такую проблему под ковер замести никак нельзя.

Радикальные изменения в глобальной политике просто неизбежны, а задача белорусов — обрести свое место в этой новом мире.

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