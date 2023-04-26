Белорусские военные отработали вопросы применения ядерных боеприпасов 26.04.2023, 10:57

На российском полигоне.

Белорусские артиллеристы завершили подготовку на одном из полигонов вооруженных сил России, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Расчеты отдельного ракетного дивизиона, оснащенного оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», приступили к активной боевой подготовке в пункте постоянной дислокации.

Особое внимание при обучении уделялось дальнейшему совершенствованию практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведению учебно-боевых пусков.

«Личный состав расчетов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК „Искандер-М“. В ходе обучения белорусские военнослужащие показали отличные результаты, подтвердив высокий уровень готовности к выполнению задач по предназначению», — сообщили в Минобороны.

Неназванный военнослужащий в балаклаве рассказал в сюжете ВоенТВ, что белорусские артиллеристы прошли полный цикл обучения, который включал в себя теоретический курс и практические занятия под руководством российских инструкторов.

— Полученные нами знания и умения мы готовы и способны применить на практике для обеспечения безопасности нашей страны, так и Союзного государства в целом, — сказал военнослужащий.

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